На 33-м году жизни скончался рязанский футболист Василий Швеченков.

В Рязани скончался футболист Василий Швеченков. Печальную весть принес Рязанский региональный футбольный союз.

Во время областного турнира по мини-футболу памяти братьев Артемьевых спортсмены почтили память известного футболиста.

Василий Швеченков родился 10 апреля 1989 года. Учился в РязГМУ и РГУ им. Есенина. Играл за ряд любительских команда на первенство области и города.

В последний год из-за ряда трагических событий в жизни Василий Швеченков отошел от спорта.

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