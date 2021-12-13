Утром 13 декабря под Рязанью произошло смертельное ДТП

Утром 13 декабря в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Рязанской области.
По предварительным данным, на 11-м километре автодороги Рязань - Спасск-Ижевское, столкнулись два автомобиля.
В результате дорожного происшествия один человек погиб.
В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ДПС, проводится проверка.
Подробности ДТП уточняются.
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