Утром 13 декабря под Рязанью произошло смертельное ДТП

Утром 13 декабря в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Рязанской области.

По предварительным данным, на 11-м километре автодороги Рязань - Спасск-Ижевское, столкнулись два автомобиля.

В результате дорожного происшествия один человек погиб.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ДПС, проводится проверка.

Подробности ДТП уточняются.

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