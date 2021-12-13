Новый коллектор в Рязани бросят на прокачку ядовитых стоков

На презентации стратегии развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области до 2030-го года, прошедшей 8 декабря, губернатор Николай Любимов выделил один из прорывных проектов в сфере водоотведения - строительство части Западного коллектора Рязани, который даст возможность разгрузить систему водоотведения микрорайонов Канищево, Недостоево, Семчино. Для его финансирования уже оформлен кредит в размере более 834 млн рублей. Это те финансовые инструменты, которые были введены на федеральном уровне для обновления коммунальной инфраструктуры в регионах.

На первый взгляд, инициатива правильная. Коллектор предлагается строить на загруженном канализационными стоками направлении. Известно, что в этом районе расположены не только жилые кварталы, здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия со своими производственными выбросами.

Но что будет в результате транспортироваться по свежеуложенным трубам нового коллектора? Все то же самое, что привело в негодность прежние сети водоотведения. Нет никакой гарантии, что в 800-миллионный коллектор не попадут те же стоки с критическим превышением ПДК по цинку, фенолу, сульфидам.

Получается, новейшее оборудование, дорогостоящие трубы закапываются буквально «на убой» – для транспортировки по ним химических реактивов, которые существенно сократят срок их службы.

Чтобы разорвать этот порочный круг, для начала все-таки стоит навести порядок с бесконтрольном сбросом промышленных отходов в городскую канализацию, и только в комплексе с этими мерами обновлять коммунальную инфраструктуру. Или же продолжится бесконечная череда аварий водопроводов и их экстренного ремонта, как это было в уходящем году. Улицы Крупской, Зубковой, Новоселов, Семинарская, 10-я линия, Голенчинское и Михайловское шоссе – вот неполный список адресов, где в 2021 вскрывали зачастую новое дорожное покрытие, меняли трубы, приостанавливали дорожное движение.