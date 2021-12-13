В девяти районах Рязанской области 13 декабря отключат электричество

13 декабря 2021 года в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Инякино, село Илебники — с 09:00 до 17:00;

- поселок Новая Жизнь — с 09:00 до 16:00;

- деревня Марьины Хутора — с 09:00 до 16:30;

- село Ряссы, село Мосолово, деревня Слобода, деревня Фролово, село Пустополье, село Срезнево, село Лунино, деревня Тайдаково, поселок Ясаковский, деревня Бортниково — с 10:00 до 11:00.

Михайловский район:

- город Михайлов, деревня Осовец, село Поздное, деревня Киндяково — с 13:00 до 16:00;

- село Покровское-2, село Малинки, село Раздольное, деревня Новая Деревня — с 10:00 до 13:00;

- село Печерниковские Выселки, село Красное — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Малые Гулынки, поселок Павловка, село Шатрище, деревня Соболевая, деревня Аргамаково, село Устрань, деревня Никитино, поселок Студенец, деревня Полянки, село Кирицы, деревня Чевкино, село Засечье, село Сушки, деревня Шатилово, село Кутуково, деревня Милованово, поселок Красный Яр, деревня Одоевцево, село Исады, деревня Разбердеево — с 09:00 до 16:30.

Кораблинский район:

- село Ключ — с 12:00 до 17:00;

- деревня Григорьевское, село Филатово — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Карповское — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка, село Никольское, деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Кривское — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Даниловка, село Мушковатово — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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