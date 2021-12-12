Четыре улицы Рязани остались без подачи электроэнергии

В Рязани с 13 часов 12 декабря отсутствует электроснабжение на Осеннем переулке, 2-й Железнодорожной, Татарской улицах и улице Ленинского Комсомола. Об этом сообщило информагентство «МедиаРязань».

На момент публикации этой новости бригада ремонтников устраняла повреждение кабельной системы. Как заверяют встревоженные отсутствием света в своих квартирах рязанцы, работы проводятся возле стройплощадки на пересечении Осеннего переулка и Татарской улицы.

При этом ремонтники заявляют, что работы могут занять еще несколько часов.

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