ХК «Рязань» проиграл в Санкт-Петербурге «СКА-Нева»

Седой Александр Логинов возглавил группу поддержки в Санкт-Петербурге, но призывы болельщиков игроки не услышали. Фото: Елена МУКОВОЗОВА.

Рязанцы выехали в Северную Пальмиру, где и провели 12 декабря матч против «СКА-Нева». Итог неутешительный - 4:2.

Михаил Бицадзе изменил цифры на питерском табло уже на 15-ой секунде. Питерские армейцы прессинговали оборонцев гостей во главе с Дмитрием Годесом, но их усилия были тщетны.

В начале второго периода Бицадзе великолепным броском под перекладину заставил капитулировать питерского голкипера Павла Ромашкина. Но после броска Яруллина Владимир Барабанов неуловимым движением кисти подправил шайбу в ворота гостей – 1:2. После этого «горожане» провели с некоторым интервалом две опаснейших контратаки. Однако счет изменился в пользу хозяев льда: защитники Сараев и Басистый оставили Альберта Конозова одного прямо перед воротами, и тот не промахнулся. «Второй период закончился массированной атакой «СКА-Нева» при счете 2:2, а значит все еще впереди», - этими словами комментатора закончился второй из трех основных игровых отрезков.

В третьем из них Павел Елизаров ухитрился бросить с убойной позиции в ловушку вратарю, а его команда из Рязани перед этим провела беззубую двухминутку в большинстве. Бицадзе мог оформит хет-трик, взяв инициативу на себя, но угол обстрела оказался слишком острым для точного попадания. Потом еще раз ошиблись Сараев с Басистым, а выруливший на одном коньке из-за ворот 19-летний Егор Зеленов впервые вывел армейцев вперед 3:2 – Годес тоже сплоховал.

В концовке вшестером атаковали гости, Артем Прохоров мог перевести игру в овертайм, но Даниил Огирчук просто завел шайбу в опустевшие ворота «Рязани» - 4:2.

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