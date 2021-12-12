В Рязанской области временами ожидается ухудшение коротковолновой радиосвязи

13 декабря обещают мокрый снег, гололедицу и ухудшение КВ-радиосвязи. Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 13 декабря, на территории Рязанской области пройдет местами мокрый снег. Этот прогноз размещен на сайте Главного управления МЧС по Рязанской области. К тому же, автомобилистов и пешеходов ждет еще одна неприятность - гололедица на дорогах.

Метеозависимые люди, считают синоптики, в понедельник будут чувствовать себя неплохо - на Солнце вспышки класса С маловероятны. Но сотрудникам экстренных служб надо быть начеку - ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

При этом температура воздуха будет в пределах нормы: ночью -8...-3°С; днём -5...0°С.

Ранее специалисты центра «Фобос» спрогнозировали, что после 20-грудусных морозов в Рязани начнет теплеть до 4 градусов мороза (читать подробнее).

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