По факту избиения водителя на Куйбышевском шоссе Рязани полиция начала проверку

Полиция начала поиски молодых людей, избивших из-за пустяка водителя в Рязани. Фото: Ксения Высотина

Рязанская полиция, помимо соцсетей, инициировала проверку факта избиения утром 10 декабря водителя на Куйбышевском шоссе неподалеку от остановки «ДСК». Об этом сообщает Ya.62 со ссылкой на собственный источник, уверяя в том, что заявление потерпевший написал.

Очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» сообщили, что инициаторами избиения были двое молодых людей на автомобиле LADA «Калина». Причина: парень не пропустил их в ряд для продолжения движения.

Вечером 10 декабря на автомобильных дорогах Рязани образовались заторы, оцененные сервисом «Яндекс.Карты» в максимально возможные 10 балов. Пробки, по данным автомобилистов, образовались из-за нескольких ДТП, а также из-за плохого состояния проезжей части.

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