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Здоровье12 декабря 2021 10:49

12 декабря список жертв коронавируса в Рязанской области пополнили 18 человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 12 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 11 мужчинах (50 лет, 51 год, 58 лет, 69 лет, 71 год, 71 год, 72 года, 72 года, 76 лет, 80 лет, 82 года) и семи женщинах (58 лет, 64 года, 68 лет, 72 года, 77 лет, 80 лет, 95 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2202 человек.