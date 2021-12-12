Возле здания администрации Касимова прошла акция против QR-кодов

Надпись на плакате красноречива. Фото из сообщества "Типичный Касимов".

Прямо у входа в здание городской администрации Касимова неизвестный широкой публике молодой мужчина провел одиночную акцию протеста против QR-кодов. В руках он держал самодельный плакат с красноречивой надписью, хотя и сделанной с орфографической ошибкой. Фотографию разместил крупнейший касимовский паблик.

При этом автор фото, иллюстрирующего событие, с особым сарказмом назвал крупнейший районный центр, у жителей которого не перестают возникать к властям города острые вопросы, «колыбелью российской демократии».

Отметим, что фото протестующего моментально распространилось в крупных рязанских пабликах и телеграм-каналах, что говорит о злободневности темы.

Буквально за пару дней до этого духовный региональный лидер православных христиан митрополит Марк (Головков), отвечая на вопрос радиослушательницы, сказал, что к этой теме относится осторожно.

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