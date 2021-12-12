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Здоровье12 декабря 2021 9:46

Суточный рост заболевших коронавирусом в Рязанской области стабильно снижается

По сравнению с 5 декабря эта цифра сократилась на 11 человек
Антон ВОХЕЧ
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Коронавирус отступает в рязанском регионе? Цифры говорят о положительной динамике. Фото из архива "КП".

Коронавирус отступает в рязанском регионе? Цифры говорят о положительной динамике. Фото из архива "КП".

Сегодня, 12 декабря, Рязанской области в течение суток выявлено еще 213 случаев заражения коронавирусом. Таковы данные региональной опергруппы. 5 декабря в регионе этот показатель равнялся 224 случаям. Таким образом, мы наблюдаем стабильный спад по заболеваемости COVID-19 в рязанском регионе.

А тем временем митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков) вновь высказался о вакцинации, отвечая на вопрос радиослушательницы.

«Я к этой теме отношусь осторожно, - в очередной раз напомнил в эфире радио «Логос-Рязань» владыка. - Каждый человек перед вакцинацией подписывает бумагу, что он принимает все риски на себя. Поэтому я и сам никого не убеждаю, вакцинироваться или не вакцинироваться. И священникам говорю, что мы не имеем права благословлять вакцинироваться или удерживать от вакцинации».

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