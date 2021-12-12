Утром 12 декабря загорелся один из цехов рязанского завода «Тяжпрессмаш»

В 9:40 воскресным утром 12 декабря на пульт МЧС поступил сигнал о пожаре. Загорелся один из цехов рязанского завода «Тяжпрессмаш». Очаг возгорания находится в раздевалке - уточнили пожарные.

Пожар на момент публикации не локализован, при этом никто из людей не пострадал. Подробности происшествия будут официально обнародованы позднее, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, что около полуночи 10 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Качево (город Рязань).Сгорела часть кирпичного дома. Погибли двое мужчин.

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