СКР проверит обстоятельства отравления угарным газом в Рязани

Сотрудники регионального Следственного управления СКР начали доследственную проверку всех обстоятельств случившегося днем 11 декабря в микрорайоне Приокский Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что накануне 34-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, проживающие в одной из квартир дома №16 по ул. Новикова-Прибоя, были доставлены в больницы с признаками отравления угарным газом.

В ходе проверки будет установлена мера ответственности должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за содержанием жилищного фонда, где едва не случилась трагедия. Сейчас потерпевшие уже находятся дома.

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