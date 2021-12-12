Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 декабря 2021 7:56

СКР проверит обстоятельства отравления угарным газом в Рязани

Действиям ответственных за обслуживание жилищного фонда многоквартирного дома, где проживают пострадавшие, будет дана юридическая оценка
Антон ВОХЕЧ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники регионального Следственного управления СКР начали доследственную проверку всех обстоятельств случившегося днем 11 декабря в микрорайоне Приокский Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что накануне 34-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, проживающие в одной из квартир дома №16 по ул. Новикова-Прибоя, были доставлены в больницы с признаками отравления угарным газом.

В ходе проверки будет установлена мера ответственности должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за содержанием жилищного фонда, где едва не случилась трагедия. Сейчас потерпевшие уже находятся дома.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий