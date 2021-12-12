Рязанский хор имени Попова выступил в программе «Привет, Андрей!»

Субботним вечером 11 декабря на телеканале «Россия 1» пели песни и читали стихи Сергея Есенина. В программе «Привет, Андрей!», в частности, приняли участие известные российские актеры Сергей Безруков и Сергей Никоненко, сыгравшие в свое время роль великого русского поэта.

Завершила беседу за круглым столом Андрея Малахова композиция «Над окошком месяц». Ее исполнил Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.

Напомним, что ровно два года назад скончался заслуженный артист РСФСР, бывший хормейстер Рязанского академического хора имени Попова, поэт, композитор Юрий Афонин.

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