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Происшествия12 декабря 2021 7:00

Пять человек в Рязани отравились угарным газом

Среди них всего одна взрослая женщина
Антон ВОХЕЧ
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Скорая приехала вовремя. Мать - в ОКБ, дети - по соседству в ОДКБ.

Скорая приехала вовремя. Мать - в ОКБ, дети - по соседству в ОДКБ.

Фото: Павел АВЕРИН

Днем в субботу, 11 декабря, в доме №16 по улице Новикова-Прибоя отравились угарным газом 34-летняя женщина, ее пятилетний сын, полугодовалая и трехлетняя дочери, а также 11-летняя девочка.

Пострадавшие в больницах, состояние стабильное, они в сознании - написали в информагентстве Ya.62 со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Напомним, что накануне поздним вечером в пригороде Рязани Качево сгорели в пожаре двое мужчин. По неофициальным данным, возгорание в этом доме случалось уже не раз.

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