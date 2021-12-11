Поиски рязанки Елены Логуновой начались в Спасском районе

Частный детектив Екатерина Шумякина в компании нескольких волонтеров вновь приехала в Рязанскую область на поиски Елены Логуновой. Загадочно исчезнувшую девушку разыскивают теперь в Спасском районе.

По информации Я62, ищут Елену Логунову в районе селений Исады и Кутуково. Воскресенье, 12 декабря, будет последний днем поиска девушки в 2021 году.

«Если такая необходимость будет, то Елену продолжим искать весной», - цитирует портал детектива.

Поиски рязанской девушки Елены Логуновой начались в Спасском районе. Правда, продлятся они два дня.

Фото: инстаграмм Екатерины Шумякиной.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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