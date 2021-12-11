Поиски рязанки Елены Логуновой начались в Спасском районе
Частный детектив Екатерина Шумякина в компании нескольких волонтеров вновь приехала в Рязанскую область на поиски Елены Логуновой. Загадочно исчезнувшую девушку разыскивают теперь в Спасском районе.
По информации Я62, ищут Елену Логунову в районе селений Исады и Кутуково. Воскресенье, 12 декабря, будет последний днем поиска девушки в 2021 году.
«Если такая необходимость будет, то Елену продолжим искать весной», - цитирует портал детектива.
Поиски рязанской девушки Елены Логуновой начались в Спасском районе. Правда, продлятся они два дня.
Фото: инстаграмм Екатерины Шумякиной.
Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!