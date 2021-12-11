Двое рязанцев вышли в финал всероссийского конкурса «Ученик года-2021»

Ученица 10 класса рязанской школы №3 София Захарова и десятиклассник из Новомичуринска Александр Савельев вышли в финал всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом сообщает Российский союз молодежи.

Школьники стали одними из 100 лучших учеников 9-11 классов, победивших в региональном и заочном этапах. Всего в финале встретились делегаты из 38 регионов страны.

Александр Савельев стал лучшим, благодаря успехам в учебе и спорте. Молодой человек более девяти лет профессионально занимается плаванием, имеет второй взрослый разряд и два знака ГТО.

София – лауреат международных и всероссийских танцевальных конкурсов, призер региональных и муниципальных олимпиад и руководитель школьного волонтерского отряда.

В финале участников ждет пять испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс, ролевая игра, дебаты и решение кейсов.

По итогам организаторы выберут двух лауреатов и одного победителя по наилучшему рейтингу за выполнение всех конкурсных заданий. Результаты станут известны 12 декабря.