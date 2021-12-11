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Общество11 декабря 2021 12:27

В воскресенье, 12 декабря, рязанцев ждет потепление до 1 градуса мороза

Специалисты прогнозируют резкий перепад температуры
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 12 декабря, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на метеорологов.

В воскресенье на дорогах региона прогнозируется гололедица, ветер восточный и юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -13… -8 градусов, а днем -6... -1 градус.

Ранее специалисты центра «Фобос» спрогнозировали, что после 20-грудусных морозов в Рязани начнет теплеть до 4 градусов мороза (читать подробнее).