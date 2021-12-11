На улице Вокзальной в центре Рязани машины с трудом преодолевают огромную яму

У дома №77 по улице Вокзальной несколько лет назад образовалась огромная яма. Ее регулярно заливает то дождем, то близрасположенной колонки, которая время от времени стоит неисправной, и из нее течет вода.

Размер ямы не подходит под норматив ГОСТ.

«Писала еще в августе, что огромная яма, которую заливает дождями, автомобили низкие не могут приехать, постоянно чиркают. Реакция властей и управляющей компании никакая. Наступила зима. Машины застревают. Это между прочим центр Рязани, площадь Победы», - написала женщина в Rzn_Life и приложила видео, как выталкивают машину.

Дожди и колонка (справа) регулярно заливают всю округу.

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