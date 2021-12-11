В Рязани перезахоронили Ивана Забабурина, погибшего 79 лет назад

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

10 декабря в день 80-летия освобождения Рязанской области от немецко-фашистских захватчиков в областном центра на воинском сегменте Богородского кладбища торжественно перезахоронили останки Ивана Никитовича Забабурина (1902-1942).

Он пропал без вести 5 сентября 1942 года в кровопролитных боях на Синявских высотах под Ленинградом. Его останки нашли в ноябре 2019 года, была обнаружена и немецкая гильза с запиской, в которой боец указал свои имя и фамилию.

Под Рязанью удалось отыскать родственников красноармейца. Внук Анатолий Григорьевич Матусяк проживает в селе Дубровичи, правнуки Вячеслав и Борис – в Рязани. Все служат в 137-м гвардейском Рязанском парашютно-десантном полку. Дочь проживает во Владивостоке.

Церемония захоронения прошла при поддержке рязанского регионального отделения «Поискового движения России», правительства Рязанской области, администрации Рязани, Следственного комитета.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Дорога домой» – фильм-драма о рязанском фронтовике заставил зрителей плакать

«Комсомольская правда» и издательство «Пресса» представили свой совместный проект, над которым работали почти два года (подробности).