В Ряжском районе застолье трех приятелей едва не закончилось поножовщиной. В полицию обратился местный житель и сообщил, что нетрезвый друг угрожает зарезать его товарища.

По предварительной информации, трое приятелей дома у одного из них распивали алкоголь. Спиртное быстро закончилось, но гости не торопились расходиться. Они посетовали на то, что всегда приходят не с пустыми руками, а хозяин дома никогда их не угощает и потребовали от приятеля выставить добавку. Их слова не понравились хозяину дома. Он схватил кухонный нож и пригрозил одному из гостей, что если он не успокоится, то расправится с ним. Второй мужчина в это время поспешил обратиться за помощью в полицию.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.