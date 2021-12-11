Рязанский митрополит о Facebook: когда регистрируешься, там есть обозначения - мужской пол, женский и иное. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о западных ценностях, утверждая, что сейчас там проблем больше [чем в России].

«Сейчас на западе, конечно, больше проблем. Навязывается агрессивная модель секулярной культуры, - говорит владыка в эфире епархиального радио «Логс-Рязань». - Например, мне недавно человек сказал, что когда регистрируешься на Facebook, то там есть обозначения - мужской пол, женский и иное. Это опыт западных стран в том числе. Там пытаются людей свести к какому-то среднему знаменателю».

По словам митрополита, если человек в британском университете учится плохо, то его пытаются тянуть, стараются поставить оценки повыше, потому что считается неполиткорректным ставить оценки низкие.

«С другой стороны, если человек отличник, ему наоборот оценки занижают. Ну как же так, он будет выделяться среди других. Вот эта агрессивная модель, когда человек может не только сам себе выбрать религию, культуру, образ жизни, но и пол... Она, конечно, разрушает человека. Это разрушительная в какой-то степени политкорректность и толерантность», - подчеркнул владыка.

Ранее митрополит сказал, что перед вакцинацией человека просят подписать бумагу, что все риски он берет на себя (читать подробнее).

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