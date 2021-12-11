11 декабря список жертв коронавируса в Рязанской области пополнил 21 человек

В субботу, 11 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 21 человека. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о шести мужчинах (46 лет, 51 год, 63 года, 64 года, 70 лет, 83 года) и 15 женщинах (51 года, 58 лет, 61 год, 63 года, 63 года, 64 года, 66 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 74 года, 81 год, 82 года, 89 лет, 90 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2184 человек.

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