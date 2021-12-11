В детских садах Рязани появились вакантные места

Мэрия Рязани в очередной раз обновила список свободных мест в детских садах. На сегодняшний день места для детей от 1 года до 2 лет и от 2 до 3 лет есть в детсаду №76 в поселке Приокский, а также в садах №№131 и 139 в Дашково-Песочне.

Кроме этого, в ближайшее время откроются еще несколько групп для малышей в пяти учреждениях.

В Московском районе в детсаду №110 организуют две группы для самых маленьких и две – для детей от двух до трех лет.

В Железнодорожном районе новых воспитанников примут два детских садика - №№ 99 и 136. В первом откроются группы для детей от 1 года до 2 лет и от двух до трех лет. В саду №136 примут малышей от 1 года до 2 лет.

В Октябрьском районе свободные места планируются только в двух детских садах в Дашково-Песочне – в №121 на улице Зубковой появится 80 мест для детей от 1 года до 2 лет, а в №147 на Касимовском шоссе – 60 мест для детей с 2 до 3 лет.

Первых воспитанников новые группы ожидают уже в конце декабря.