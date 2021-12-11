Рязанский митрополит: Каждый человек перед вакцинацией подписывает бумагу, что берет все риски на себя.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вновь высказался о вакцинации, отвечая на вопрос радиослушательницы.

«Я к этой теме отношусь осторожно, - в очередной раз напомнил в эфире радио «Логос-Рязань» владыка. - Каждый человек перед вакцинацией подписывает бумагу, что он принимает все риски на себя. Поэтому я и сам никого не убеждаю, вакцинироваться или не вакцинироваться. И священникам говорю, что мы не имеем права благословлять вакцинироваться или удерживать от вакцинации. Это решение ответственное, которое каждый должен принимать сам в зависимости от своего состояния, советов врачей и личного опыта наблюдения за своим здоровьем».

По словам рязанского митрополита, вакцинация с одной стороны - дело важное, «государство печется о нашем благе, чтобы мы пережили болезнь более легким образом». «С другой стороны - не всем можно вакцинироваться, есть противопоказания... Нужно с уважением относиться к выбору человека. Тем более, когда речь идет о человеке близком», - ответил владыка Марк.

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