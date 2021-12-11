Суд по делу РГРТУ и 25 млн рублей отложили на 8 февраля 2022 года

Суд по иску миннауки к РГРТУ на 25 млн рублей отложили на 8 февраля 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд по иску министерства науки России к Рязанскому государственному радиотехническому университету вновь отложили. В этот раз представитель ответчика (РГРТУ) ходатайствовал о приостановлении производства по делу.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы посчитал, что «для представления сторонами дополнительных доказательств, имеется наличие процессуальных оснований для отложения судебного разбирательства».

В итоге рассмотрение дела отложили на 8 февраля 2022 года.

Летом 2019 года министерство науки России потребовало от 23 вузов и научных институтов страны полностью или частично вернуть деньги, полученные ими на научные разработки. Среди вузов, которым ведомство предъявило счет, оказался и Рязанский государственный радиотехнический университет. Сумма, которые оспаривают стороны – 25 млн рублей.

Именно специалисты «радика» в 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так и не сделали. На это и выделили 25 млн рублей (читать подробнее). Руководил вузом тогда Виктор Гуров, но он не смог сказать, на что ушли в итоге деньги.

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