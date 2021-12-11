На пожаре в рязанском поселке Качево погибли два человека

Около полуночи 10 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Качево (город Рязань), сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Горел одноэтажный кирпичный дом.

В результате возгорания поврежден дом, погибли два человека.

Боролись с пожаром 17 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб, а Железнодорожный МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку по факту обнаружения трупов. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося.