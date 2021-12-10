В Рязани начали подключать новогоднюю иллюминацию

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

10 декабря в областном центре приступили к монтажу новогодней иллюминации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Праздничные огни засверкают на центральных улицах и площадях, а также в парках, скверах и других общественных пространствах. Планируется, что включать иллюминацию будут поэтапно, а сам процесс продлится до 25 декабря.

Отмечается, что в Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре появятся новые арт-объекты, а на площади Победы заработает светодинамический зимний фонтан. На площади Ленина установят светящиеся цифры 2022, которые, по мнению чиновников, станут отличной фотозоной для жителей и гостей города.