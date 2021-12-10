На корпусе больницы имени Семашко установили мемориальную доску ученому-пульмонологу Владимиру Абросимову

Фото: пресс-служба Рязанской городской Думы.

Торжественная церемония открытия доски памяти заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Владимира Николаевича Абросимова состоялась 10 декабря. Доска установлена на фасаде корпуса № 5 областной клинической больницы Семашко.

В церемонии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, ректор РязГМУ Роман Калинин, главный врач больницы имени Семашко Людмила Сорокина, сотрудники учреждения здравоохранения, коллеги, ученики и родственники врача.

– Такие великие люди прославляют нашу малую Родину. Эта мемориальная доска будет напоминать о Владимире Николаевиче не только врачам, не только студентам, которым он посвятил свою жизнь, но и всем посетителям больницы Семашко – рязанцам, которые обращаются сюда за помощью, – отметила Юлия Рокотянская.

Право открыть мемориальную доску предоставили жене Владимира Абросимова – Надежде Петровне, его сыну Николаю и дочери Наталье. Барельеф для доски изготовили скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Владимир Абросимов (1949–2019) – член-корреспондент Евроазиатской академии медицинских наук, главный пульмонолог Рязанской области. Он был одним из ведущих специалистов страны в области терапии, пульмонологии и клинической физиологии дыхания.

Владимир Абросимов заведовал кафедрой терапии и семейной медицины факультета дополнительного профессионального образования с курсом медико-социальной экспертизы РязГМУ. Им впервые стали разрабатываться научные методы решения проблем функциональных нарушений дыхания, диспропорциональной одышки, гипервентиляционного синдрома, кашля. Владимир Абросимов – автор 15 патентов, 12 монографий, более 400 научных работ.

Решение об установке мемориальной доски ранее приняли депутаты на заседании Рязанской городской Думы.

Подготовлено пресс-службой Рязанской городской Думы.