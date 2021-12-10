Фото: пресс-служба Рязанской городской Думы.

Школа №7 «Русская классическая школа» отметила 150-летие со дня образования. Это старейшая в Рязани школа – преемница двух гимназий, основанных еще в царской России и преобразованных в 1918 году в единое учебное заведение.

Во время Великой Отечественной войны в стенах школы располагался госпиталь. Память о годах войны бережно хранится в известном на весь город Музее боевой славы.

И сегодня школа поддерживает и развивает лучшие традиции образования, гордится своей богатой и славной историей, осваивает новые методики и средства обучения, самые современные технологии. Результаты государственной аттестации, олимпиад и конкурсов доказывают эффективность работы.

С юбилеем образовательное учреждение поздравили почетные гости. К педагогам и ученикам школы обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

- Мы по праву считаем школу № 7 одной из лучших в городе. Главное богатство школы – это люди. Каждый учитель - не только высокопрофессиональный педагог, но и чуткий, понимающий человек, умеющий найти подход к ребенку, уважающий личность маленького гражданина. Большое спасибо преподавателям и низкий поклон за все, что вы делаете для наших детей! Особые слова признательности - ветеранам школы. Своим многолетним трудом они заложили основы сегодняшних достижений, - сказала Юлия Рокотянская.

Глава муниципального образования пожелала выпускникам, ученикам, педагогам новых достижений, побед, крепкого здоровья, творческих успехов, а школе – процветания и развития. Лучшие учителя были отмечены наградами.

Подготовлено пресс-службой Рязанской городской Думы.