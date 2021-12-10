В Рязанской области завершилась Декада приемов граждан

Каждый день Декады был посвящен определенной тематике. Депутаты всех уровней, сенаторы, главы и специалисты министерств и ведомств провели приемы по вопросам организации здравоохранения, старшего поколения, ЖКХ, дошкольного и школьного образования, по социально значимым вопросам.

«За время Декады в региональную и местные приемные партии обратилось 627 человек. Это говорит о том, что рязанцы доверяют приемной и обращаются к нам за помощью в решении проблем», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома «Единой России» Елена Синица.

Она также заверила, что ни один вопрос не остается без внимания: все они рассматриваются, для детальной проработки направляются запросы в соответствующие инстанции и ведомства.

Многие обращения решаются положительно. Так, например, к члену фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Владимиру Рожкову обратилась директор Любовниковского Дома культуры Сасовского района с просьбой помочь решить вопрос с компьютерным обеспечением учреждения. В настоящее время в ДК передан ноутбук, который будет использоваться в работе.

Депутаты-единороссы Рязанской областной Думы Николай Митрохин и Владимир Материкин оказали содействие в оформлении подписки на районную газету для малообеспеченных и многодетных семей Шацкого района. Также подписка была оформлена для Краснохолмской сельской библиотеки.

«Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» продолжает работать. Приемы будут проходить в очном формате с соблюдением необходимых мер безопасности», – сообщила Елена Синица.

Записаться на прием, уточнить необходимую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23. Письменные обращения принимаются по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А) или на электронный адрес op@ryazan.er.ru