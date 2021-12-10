Завершились поиски рязанца с татуировкой «Галя» на кисти

Погибшим мужчиной, тело которого обнаружили в пруду на окраине Рязани, оказался ранее пропавший пенсионер с татуировкой «Галя» на кисти.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В частности, следователям предстоит установить точную причину смерти. Предварительно известно, что видимых следов криминального характера на теле не обнаружено.

Тело пенсионера обнаружили днем 10 декабря на территории садоводческого товарищества «Труженик». Это в Горроще – между Больницей скорой медицинской помощи и поселком Южный (подробнее).

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