Любимов допустил послабления для общепита в новогодние праздники в Рязани

Губернатор Николай Любимов не исключил, что в новогодние праздники в регионе можно будет скорректировать график работы кафе, баров, ресторанов и других точек общепита в сторону послебления. Об этом глава региона рассказал на встрече с бизнес-омбудсменом Михаилом Прониным.

Последний на встрече озвучил просьбу предпринимателей «об оказании им поддержки в новогодние праздничные дни». Речь шла как раз о графиках работы заведений.

— Если ситуация позволит, то мы постараемся оперативно такие меры предусмотреть. Все зависит от уровня заболеваемости и во многом дисциплинированности людей, — подчеркнул Любимов, но напомнил, что «ограничительные меры согласованы с Роспотребнадзором».

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