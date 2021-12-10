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Общество10 декабря 2021 14:40

Любимов допустил послабления для общепита в новогодние праздники в Рязани

Губернатор отметил, что нынешние ограничительные меры согласованы с санитарными врачами
Источник:kp.ru
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Губернатор Николай Любимов не исключил, что в новогодние праздники в регионе можно будет скорректировать график работы кафе, баров, ресторанов и других точек общепита в сторону послебления. Об этом глава региона рассказал на встрече с бизнес-омбудсменом Михаилом Прониным.

Последний на встрече озвучил просьбу предпринимателей «об оказании им поддержки в новогодние праздничные дни». Речь шла как раз о графиках работы заведений.

— Если ситуация позволит, то мы постараемся оперативно такие меры предусмотреть. Все зависит от уровня заболеваемости и во многом дисциплинированности людей, — подчеркнул Любимов, но напомнил, что «ограничительные меры согласованы с Роспотребнадзором».

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