В массовом ДТП с иномарками на Куйбышевке пострадала женщина с двухмесячным младенцем

Днем 10 декабря на Куйбышевском шоссе произошло массовое ДТП с тремя иномарками, сообщает УГИБДД по Рязанской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz CLS 350 столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 36-летняя девушка, и автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате дорожного происшествия девушке-водителю, а также двухмесячному ребенку в ее машине, потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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