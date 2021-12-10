Герман Боков покинул пост главы администрации Касимовского района

Герман Боков по собственному желанию освобожден от должности главы администрации Касимовского района.

Герман Боков по собственному желанию освобожден от должности главы администрации Касимовского района. Его заявление об уходе на внеочередном заседании рассмотрела 10 декабря местная Дума.

«Герман Боков объяснил отставку личными причинами», - сообщает издательство «Пресса».

Депутаты, конечно, заявление удовлетворили. Боков стоял у руля районной администрации не многим более двух с половиной лет - с апреля 2019-го. Руководить исполнительным органом власти с приставкой «и.о.» будет Галия Рощина, которая является заместителем главы по экономическим вопросам.