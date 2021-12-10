Рязанцев 11 декабря ждет 20-градусный мороз, а потом только потепление. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 11 декабря, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Местами в регионе возможна гололедица, ветер восточный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязани и области ночью -16… -11 градусов, а местами до -20 градусов. Днем температура воздуха ожидается - 13... -8 градусов.

Однако, по данным центра «Фобос», ближайшей ночью температура не опустится ниже 11 градусов, а в последующие дни вплоть до 14 декабря будет только повышаться — до 4 градусов мороза.

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