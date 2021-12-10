Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 12:55

Рязанцев 11 декабря ждет 20-градусный мороз, а потом только потепление

В последующие дни температура поднимется до 4 градусов мороза
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рязанцев 11 декабря ждет 20-градусный мороз, а потом только потепление.

Рязанцев 11 декабря ждет 20-градусный мороз, а потом только потепление.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 11 декабря, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Местами в регионе возможна гололедица, ветер восточный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязани и области ночью -16… -11 градусов, а местами до -20 градусов. Днем температура воздуха ожидается - 13... -8 градусов.

Однако, по данным центра «Фобос», ближайшей ночью температура не опустится ниже 11 градусов, а в последующие дни вплоть до 14 декабря будет только повышаться — до 4 градусов мороза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!