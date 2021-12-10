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Здоровье10 декабря 2021 12:52

В Рязани от коронавируса скончался мужчина, которому было всего 34 года

В оперативной группе рассказали, кого записали в жертвы пандемии 10 декабря
Источник:kp.ru
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В пятницу, 10 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 34-летнем мужчине, скончавшемся в сентябре.

Также в списке девять мужчин (47 лет, 62 года, 65 лет, 70 лет, 74 года, 74 года, 74 года, 82 года, 85 лет) и девять женщин (62 года, 70 лет, 71 год, 71 год, 71 год, 76 лет, 80 лет, 83 года, 89 лет), скончавшиеся в октябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2163 человек.