За отказ подать обед рязанец пытался заколоть вилами родную мать

В полицию обратилась 48-летняя женщина, которая сообщила, что ее угрожает заколоть вилами собственный сын, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 25-летний безработный житель поселка Ермишь пришел домой и потребовал, чтобы мать ему накрыла обед. Женщина отказалась. Она пояснила, что не будет кормить его, поскольку на еду нужны деньги, а сын не только не зарабатывает, но и не помогает по хозяйству.

Когда мать вышла во двор, молодой человек проследовал за ней. На улице он схватил вилы, замахнулся на женщину и пригрозил убить ее. Пострадавшей удалось убежать от сына и обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.