В Рязани внедорожник после ДТП протаранил две машины и жилой дом. Фото: ya62.ru

10 декабря на улице Ленинского Комсомола в Рязани внедорожник врезался в стену дома №48. Как сообщает областная Госавтоинспекция, этому предшествовала целая цепочка столкновений.

ДТП случилось примерно в 11:50. Началось все с того, что 50-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado нагло выехал на перекресток со второстепенной дороги и «встретился» там с Toyota Land Cruiser 200 под управлением 39-летнего водителя.

Toyota Land Cruiser 200 по инерции «собрал» еще два автомобиля - Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan, - и протаранил частный дом. В результате медицинская помощь понадобилась водителю «двухсотого». ГИБДД проводит проверку.

Портал ya62.ru cо ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в пострадавшем доме есть вероятность повреждения теплоснабжения.