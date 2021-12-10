СК разыскивает исчезнувшего рязанца с татуировкой на веке «Они не спят»
Следователи разыскивают 58-летнего Владимира Кокина, который бесследно исчез 6 октября в Рыбновском районе.
По предварительным данным, мужчина ушел из своего дома в деревне Шишкино, и до настоящего времени его местоположение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, зубов нет, кроме передних двух резцов.
Особая примета: на левом веке татуировка «Они не спят».
Был одет на момент исчезновения: синяя спортивная куртка, утепленные спортивные брюки черные, черные кроссовки, бейсболка защитного цвета.
Ранее об исчезновении мужчины объявил поисково-спасательный отряд «Мещера».
Если кому-либо известно о местонахождении Владимира Кокина, звоните по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО) или 02 (112).
Ранее сообщалось, что в Рязани бесследно исчез мужчина с татуировкой «Галя» на кисти (читать подробнее).
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