СК разыскивает исчезнувшего рязанца с татуировкой на веке «Они не спят»

Следователи разыскивают 58-летнего Владимира Кокина, который бесследно исчез 6 октября в Рыбновском районе.

По предварительным данным, мужчина ушел из своего дома в деревне Шишкино, и до настоящего времени его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, зубов нет, кроме передних двух резцов.

Особая примета: на левом веке татуировка «Они не спят».

Был одет на момент исчезновения: синяя спортивная куртка, утепленные спортивные брюки черные, черные кроссовки, бейсболка защитного цвета.

Ранее об исчезновении мужчины объявил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Если кому-либо известно о местонахождении Владимира Кокина, звоните по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО) или 02 (112).

Ранее сообщалось, что в Рязани бесследно исчез мужчина с татуировкой «Галя» на кисти (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!