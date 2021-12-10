На Северной окружной дороге иномарка сбила сотрудника ДПС

10 декабря, около 11 утра, на Северной окружной дороге в Рязани сбили сотрудника ДПС, который оформлял дорожное-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Primera сбил сотрудника полиции, сообщает рязанская ГИБДД.

По данным Ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах, полицейского с ушибом левой стопы доставили в травматологию.

«Водитель не уезжал и остался на месте происшествия до выяснения. Проверка продолжается», уточнил «КП-Рязань» в УМВД России по Рязанской области.

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