Врачи БСМП спасли жизнь троим рязанцам с аневризмой аорты

Врачи рязанской БСМП успешно прооперировали троих пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты.
Как рассказали в региональном минздраве, двоих рязанцев госпитализировали с разрывами - им срочно требовалась операция. У одного пациента операция могла подождать, но он страдал от постоянных болей, и медики решили не откладывать, поскольку аневризма могла разорваться в любой момент, а это привело бы к риску для жизни.
Сейчас двое пациентов уже успешно прошли восстановление, еще один – готовится к выписке.
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