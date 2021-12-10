Врачи БСМП спасли жизнь троим рязанцам с аневризмой аорты

Врачи рязанской БСМП успешно прооперировали троих пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты.

Как рассказали в региональном минздраве, двоих рязанцев госпитализировали с разрывами - им срочно требовалась операция. У одного пациента операция могла подождать, но он страдал от постоянных болей, и медики решили не откладывать, поскольку аневризма могла разорваться в любой момент, а это привело бы к риску для жизни.

Сейчас двое пациентов уже успешно прошли восстановление, еще один – готовится к выписке.

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