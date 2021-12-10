В жестком ДТП на трассе в Касимовском районе пострадали две девушки
Утром 9 декабря в Касимовском районе, на первом километре от автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, перед подъездом к поселку Лашма 38-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» столкнулся с Hyundai Accent. За рулем иномарки находилась 31-летняя девушка.
В результате дорожного происшествия водителю Hyundai, а также 31-летней пассажирки «Лады» понадобилась медицинская помощь.
У поселка Лашма дорогу не поделили иномарка и «Лада Калина»
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы.
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