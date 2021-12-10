Из-за ледостава в Рязанской области изменилась работа паромных переправ и наплавных мостов

10 декабря с 10:00 в Шиловском районе закрыли паромную переправу через Оку у села Юшта. Об этом сообщает минтранс. Причина – начавшийся ледостав.

На месте уже выставили предупреждающие знаки. Как заверяют власти, дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, так как есть объездная дорога. Как только лед станет, организуют ледовую переправу.

Кроме того, в Спасском районе наплавные мосты у селений Фатьяновка и Троица работают по фактической погоде. Из-за пропуска шуги возможны технические перерывы в работе, а также полное прекращение движения до стабилизации ледовой обстановки.

В Шацком районе движение по наплавным мостам через реку Цна на автодорогах Купля - Выша, Старо-Чернеево - Ново-Чернеево, Польное Ялтуново - Лесное Конобеево проходит в штатном режиме.

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