Сорокина попросила жаловаться ей на некачественную уборку снега в Рязани

Мэр Елена Сорокина прокомментировала многочисленные жалобы горожан на уборку снега в Рязани. По словам чиновницы, рязанцы прикрепляют фотографии, на которых видно «отсутствие работы на конкретных участках». В качестве примера она привела улицу Новоселов. По ее словам, Дирекция благоустройства «отработала, но не вовремя».

Также Сорокина отчиталась по тротуару на Михайловском шоссе и приложила фото, на котором видно, что пешеходную зону посыпали пескосоляной смесью.

После этого мэр Рязани попросила сообщать ей обо всех недостатках уборки и заверила, что все жалобы она рассматривает лично, а потом дает указания подчиненным во всех случаях некачественной работы.