К инициатору отмененного митинга в Ряжске заявилась полиция

К представителю инициативной группы жителей Ряжска Сергею Томилину вечером 10 декабря заявилась полиция. Визит был связян с митингом против платного путепровода, который местная администрация сначала согласовала, а затем изменила решение. Причем сразу после отзыва согласования Томилин сам объявил об отмене мероприятия.

«Примерно в 17:10 ко мне приехали два сотрудника полиции. Один из них представился временно исполняющим обязанности начальника Александро-Невского отдела полиции», - рассказал Томилин.

По его словам, полицейские показали три «бумажки». Среди них был документ за подписью главы администрации Ряжского района Андрея Насонова, который уже публиковался в соцсетях. Также Томилину попытались всучить некий протокол, который в итоге незваным гостям пришлось забрать с собой. Какие конкретно претензии возникли к активисту, который соблюл все нормы закона, не понял и он сам.

«После этого я позвонил в отдел полиции, мне перезвонил данный сотрудник [один из визитеров], и начал пугать, что они будут разбираться с этим делом. А с каким делом именно, я так и не понял», - сообщил Томилин.