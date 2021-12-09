В рязанских больницах находятся 812 пациентов с коронавирусом

В рязанских больницах на 18.00 9 декабря находится 812 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперативная группа при региональном правительстве.

При этом сообщается, что состояние 70 человек медики оценивают как удовлетворительное. В состоянии средней степени тяжести пребывают 570 пациентов. В тяжелом состоянии - 172 рязанца, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных заболевание протекает в легкой форме, они лечатся дома.

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