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Общество9 декабря 2021 15:18

Со священником Александром Куропаткиным прощались при закрытом гробе

Рязанский протоиерей скончался от осложнений, вызванных коронавирусом
Источник:kp.ru
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Со священником Александром Куропаткиным прощались при закрытом гробе

Со священником Александром Куропаткиным прощались при закрытом гробе

9 декабря под Рязанью простились с протоиереем Александром Куропаткиным. Закрытый гроб с телом батюшки расположили в Казанском храме села Константиново, где за него молились его духовные чада, прихожане, родные и близкие, а также многие из тех, кто знал батюшку лично.

Погребли протоирея Александра на территории Казанского храма.

Погребли протоирея Александра на территории Казанского храма.

Погребли протоиерея Александра на территории Казанского храма, который он так любил и которому посвятил немало лет своей жизни.

Священник Александр Куропаткин ушел из жизни 7 декабря после осложнений, вызванных коронавирусом. Протоиерею было 84 года (подробнее биография батюшки).

Рязанский протоирей скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Рязанский протоирей скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

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