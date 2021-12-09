Со священником Александром Куропаткиным прощались при закрытом гробе
9 декабря под Рязанью простились с протоиереем Александром Куропаткиным. Закрытый гроб с телом батюшки расположили в Казанском храме села Константиново, где за него молились его духовные чада, прихожане, родные и близкие, а также многие из тех, кто знал батюшку лично.
Погребли протоирея Александра на территории Казанского храма.
Погребли протоиерея Александра на территории Казанского храма, который он так любил и которому посвятил немало лет своей жизни.
Священник Александр Куропаткин ушел из жизни 7 декабря после осложнений, вызванных коронавирусом. Протоиерею было 84 года (подробнее биография батюшки).
Рязанский протоирей скончался от осложнений, вызванных коронавирусом
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