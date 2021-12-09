В селе Поляны торжественно открыли новые ясли на 60 мест.

В селе Поляны Рязанского района торжественно открыли новые ясли на 60 мест. На возведение и оснащение яслей потратили более 70 миллионов рублей. В новом здании, как заверяют чиновники, есть все необходимое: полностью оборудовали медицинскую комнату и пищеблок, музыкальный зал, сенсорную комнату и кабинет психолога. Ясли окружает благоустроенная территория с площадками для прогулок.

Первых воспитанников детский сад примет уже с 10 декабря.

Ранее сообщалось, что в Рязани вводят 900 рекордных мест под ясли, но дефицит еще остается. Губернатор призвал решить вопрос с нехваткой мест в ближайшее время (читать подробнее).

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