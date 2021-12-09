На Московском шоссе в Рязани бензовоз влетел в легковушку

Днем 9 декабря на Московском шоссе произошло жесткое ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань». Все произошло перед поворотом на Народный бульвар.

По предварительным данным бензовоз «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем.

К настоящему времени официальной информации по данному ДТП не поступало. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что ДТП с тремя автомобилями на Первомайском проспекте в Рязани устроил водитель микроавтобуса ПАЗ (подробнее).

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